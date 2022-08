Tranh luận về thời hiệu trong kỳ án giết người 41 năm trước

Vụ án giết người, cướp của xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận) từ 41 năm trước, nên việc áp dụng văn bản nào để xác định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) phải căn cứ vào thời điểm xảy ra vụ án.

Phải áp dụng BLHS năm 1985 khi xác định thời hiệu

Vụ án xảy ra ngày 31-7-1980 và từ đó đến nay đã trải qua các BLHS năm 1985, năm 1999 và hiện nay là năm 2015.

Điều 45 BLHS năm 1985 quy định thời hiệu truy cứu TNHS dài nhất là 15 năm, Điều 23 BLHS năm 1999 quy định thời hiệu truy cứu TNHS dài nhất là 20 năm, Điều 27 BLHS năm 2015 quy định thời hiệu truy cứu TNHS dài nhất là 20 năm.

Do đó, xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo thì phải áp dụng thời hiệu truy cứu TNHS theo quy định của BLHS năm 1985 (15 năm), đây là quy định có lợi nhất cho người phạm tội. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, nếu người phạm tội phạm hai tội: Giết người và cướp tài sản thì thời hiệu của cả hai tội này chạy song song với nhau.

Thông báo truy tìm không phải lệnh truy nã

Ngày 4-4-1999, Công an tỉnh Bình Thuận ban hành Thông báo truy tìm số 206 kèm ảnh của Lê Minh Sơn (tức Trương Đình Chi sau khi đã đổi tên).

Theo Điều 136 BLTTHS năm 1988, lệnh truy nã chỉ áp dụng đối với bị can - là người đã bị khởi tố hình sự. Trong khi đó, kể từ thời điểm vụ án xảy ra đến nay, các cơ quan chức năng chưa có quyết định khởi tố bị can đối với Trương Đình Chi. Vì vậy, Thông báo truy tìm số 206 nêu trên không phải là lệnh truy nã.

Do đó, khi xem xét quy định về thời hiệu truy cứu TNHS đối với vụ án cũng có hai nội dung đáng chú ý.

Thứ nhất, theo Điều 45 BLHS năm 1985 về thời hiệu truy cứu TNHS: “Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời gian trốn tránh không được tính; thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ”. Tuy nhiên, do các cơ quan chức năng chưa có lệnh truy nã đối với Trương Đình Chi nên không thể áp dụng quy định này.

Thứ hai, cũng tại Điều 45 nêu trên quy định “Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội lại phạm tội mới mà bộ luật quy định hình phạt từ một năm tù trở lên thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ tính lại kể từ ngày phạm tội mới”.

Trên số báo ngày 22-8, liên quan đến kỳ án giết người, cướp của xảy ra 41 năm trước tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Pháp Luật TP.HCM có đăng tải ý kiến của luật sư (LS) Phan Trung Hoài (là người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho con nạn nhân và người bị bắt oan trong vụ án trên).

LS Hoài phân tích: Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án với lý do hết thời hiệu truy cứu TNHS và Trương Đình Chi không có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình lẩn trốn sau khi gây án là không bảo đảm căn cứ pháp lý. Bởi Trương Đình Chi sau khi gây án đã cố tình trốn tránh, có quyết định truy nã và trong thời gian bỏ trốn đã phạm tội mới. Do đó, LS cho rằng cần phải tiếp tục khởi tố bị can, tiến hành điều tra, truy tố, xét xử đối với người phạm tội.

Trong số báo này, Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đăng tải quan điểm của TS Phan Anh Tuấn, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM và nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao Đinh Văn Quế về vụ việc này.