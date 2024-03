BÌNH ĐỊNH Biến 138 ha rừng phòng hộ thành đất nhà, cựu bí thư huyện ở Bình Định bị khởi tố 29/03/2024 06:03

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định xác nhận: Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bị cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác, để trục lợi.

Ông Kim liên quan tới sai phạm liên quan tới đất đai mà Thanh tra tỉnh Bình Định chỉ ra.

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho năm trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm: chị ruột, ba cháu ruột và con trai.

Huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi 138 ha rừng phòng hộ của gia đình cựu bí thư Nguyễn Đình Kim. Ảnh:NO

Có bốn trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng, kết quả cuối cùng hơn 138 ha đất rừng phòng hộ về tay hộ ông Kim và hai con trai.

Theo đó, trong hơn 138 ha đất rừng phòng hộ chuyển về tay gia đình cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, ông Nguyễn Đình Kim là 85 ha, hai con trai hơn 53 ha.

Hiện UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138 ha rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim.

Vụ án đang Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như PLO thông tin, tháng 1-2024, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định kiểm tra dấu hiệu vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh ba nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010 và 2010-2015 liên quan việc giao đất, cho thuê đất mà Thanh tra tỉnh Bình Định đã kết luận có sai phạm.

Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan tới giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh có liên quan tới 21 đảng viên.

Theo đó, từ năm 2022 đến nay, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ gia đình cựu bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim được giao hơn 138 ha đất rừng phòng hộ sai quy định pháp luật.