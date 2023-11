Biết gì về điền trang Filoli, nơi ông Biden gặp ông Tập?

Ngày 15-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm song phương tại điền trang Filoliở thị trấn Woodside (bang California), theo tờ The New York Times.

Các trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm việc với các quan chức Trung Quốc trong nhiều tuần để đảm bảo rằng đây sẽ là nơi hoàn hảo để tổ chức cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Địa điểm tổ chức cuộc gặp cũng được giữ bí mật đến phút chót, chỉ được biết trước 1 ngày diễn ra sự kiện.

Vì sao ông Tập, ông Biden gặp ở Filoli?

Filoli là khu đất có một ngôi biệt thự theo phong cách phục hưng thời Georgia và một khu vườn trang trọng theo phong cách Phục hưng Anh, với tổng diện tích khoảng 264 ha ở gần bờ biển California. Filoli cách TP San Francisco – nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), khoảng 40 km, theo The New York Times.

Điền trang Filoli - nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15-11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo The New York Times, nếu tổ chức cuộc gặp ở TP San Francisco thì sẽ quá tắc đường và xô bồ. Còn chọn Filoli thì đây sẽ là một địa điểm hấp dẫn vì nó nằm giữa những ngọn đồi yên ả và biệt lập giữa một khu đông dân cư của bang California.

Bà Bonnie Glaser, giám đốc điều hành chương trình Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Quỹ Marshall của Đức, nói với hãng tin AP rằng Filoli có thể đã đáp ứng được kỳ vọng của ông Tập về một cuộc gặp riêng với Biden ở xa địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC.

Bà Glaser nói: “Đây dường như là một khu đất yên tĩnh, biệt lập, nơi ông Biden và ông Tập có thể trò chuyện thân mật trong không khí thoải mái. Điều quan trọng là địa điểm này không liên quan đến hội nghị thượng đỉnh APEC, vì vậy nó tạo cảm giác rằng hai nhà lãnh đạo đang có một hội nghị cấp cao song phương, tách biệt với hội nghị APEC đa phương”.

Trước khi hội đàm song phương, ông Tập và ông Biden đã bắt tay tại lối vào ngôi biệt thự rộng hơn 5.000 m2 có 56 phòng. Sau cuộc gặp, ông Biden và ông Tập đi dạo giữa những cây lựu và cây thạch nam dưới những đám mây xám màu ở bang California. Sau đó, ông Tập khởi hành đến San Francisco và dự sự kiện APEC.

Nguồn gốc cái tên Filoli

Filoli là khu đất khổng lồ nằm giữa một số khu bất động sản đắt giá nhất nước Mỹ, cách trụ sở Google, Apple và Meta - công ty mẹ của Facebook, 30 phút lái xe. Filoli được xây dựng vào đầu thế kỉ XX và chủ sở hữu đầu tiên của khu đất là William Bowers Bourn II, cũng là người nắm trong tay một trong những mỏ vàng lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại điền trang Filoli ngày 15-11. Ảnh: NEW YORK TIMES

Ông William Bowers Bourn II đặt tên “Filoli” bằng cách trộn một vài chữ cái đầu tiên trong khẩu quyết của mình là “Fight for a just cause. Love your Fellow Man. Live a good life” (Tạm dịch: Chiến đấu vì chính nghĩa. Yêu thương đồng loại. Hãy sống thật tốt”).

Filoli được mở cửa cho công chúng tham quan vào năm 1975 và vào năm ngoái nơi này đã thu hút khoảng 400.000 du khách. Các quảng cáo của Filoli gọi nó là “một trong những khu đất nông thôn đẹp nhất của thế kỷ 20 còn sót lại”.

Filoli từng là bối cảnh cho nhiều bộ phim đình đám như phim truyền hình “Dynasty” (1980) hay phim hài lãng mạn “The Wedding Planner” (2001). Đây cũng là địa điểm tổ chức lễ cưới sang trọng của những người giàu có, bao gồm các giám đốc điều hành Facebook.

Vào năm 2017, ông Tập đã đến thăm khu bất động sản Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở TP Palm Beach (bang Florida). Trước đó, năm 2013, Tổng thống Barack Obama tiếp đón ông Tập và dành 8 tiếng cùng nhau ở dinh thự xa hoa Sunnylands ở Rancho Mirage (bang California). Đây là nơi bà Leonore Annenberg và người chồng tỉ phú của bà là Walter H. Annenberg, đã xây dựng ở sa mạc Nam California để mang đến cho các tổng thống một “Trại David ở hướng Tây." Nơi này cũng được các tổng thống Đảng Cộng hòa yêu thích, trong đó có George H.W. Bush và Ronald Reagan.

