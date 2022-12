Bình Định: Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu được giao

Ngày 9-12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục kỳ họp thứ 9. Tại kỳ họp này, nhiều vấn đề về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội được đưa ra bàn luận.

Phát biểu tại buổi họp lần này, ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị liên quan đến công tác xét xử của toà án các cấp, cũng như công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Sơn, số vụ án mà TAND tỉnh và các huyện đã thụ lý là 7669 vụ, số vụ án đưa ra xét xử là 6853 vụ (đạt 87%). Trong đó TAND tỉnh Bình Định xét xử 722/779 vụ sơ thẩm và phúc thẩm (đạt tỉ lệ 93%), TAND các huyện đạt 86%.

Năm 2022, số lượng án dân sự tăng, toà án hai cấp đã xét xử 1502 vụ (đạt 65%), trong đó hoà giải thành đạt 52%. Đối với án hành chính, toà án đã xét xử 87/114 vụ (đạt 76%).

Công tác thi hành án hình sự, hành chính được thực hiện đúng quy định, tha trước thời hạn tù cho 1174 bị án.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, trong công tác xét xử và thi hành án, việc đánh giá chứng cứ, xác định tư cách tham gia tố tụng của một số vụ chưa chặt chẽ, thiếu khách quan, thiếu căn cứ; dẫn đến bị toà án cấp trên huỷ án, cãi sửa án nghiêm trọng.

Vẫn còn một số vụ án còn kéo dài so với hạn luật định, việc giải quyết còn chậm; tỉ lệ đối với án kinh doanh thương mại và án lao động đạt tỉ lệ không cao.

Đối với kết quả thi hành án dân sự: Các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thi hành án đạt 48,59% (vượt so chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án Dân sự giao).

Trong đó việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 285 triệu đồng; các vụ án liên quan đến các tổ chức tín dụng là hơn 56 tỉ đồng, đấu giá tài sản hơn 65 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kết quả thi hành án các khoản thu về bồi thường tài sản liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ án về tham nhũng kinh tế đạt thấp. Một số vụ bán đấu giá tài sản thành nhưng đến nay vẫn chưa được giao tài sản gây bức xúc cho người dân.

Ban pháp chế HĐND tỉnh Bình Định kiến nghị TAND cấp tỉnh chỉ đạo giải quyết, xét xử các vụ án đúng quy định, đúng thời hạn, không để sai sót xảy ra do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Đồng thời, có giải pháp để đẩy nhanh việc giải quyết những loại án có tỉ lệ đạt thấp với chỉ tiêu; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm các vụ án bị huỷ, cãi sửa để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án.

TAND tỉnh cần chỉ đạo giải quyết các vụ án liên quan đến tín dụng cần phải làm rõ tính pháp lý của tài sản thế chấp với thực tế sử dụng bất động sản để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự…

Bình Định giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 90%

Cũng tại kỳ họp này, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, cho biết năm 2022, tất cả 19 tiêu chí chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, ước tính tổng sản phẩm địa phương tăng 8,57%, trong đó nông, công nghiệp và xây dựng tăng 8,5%, dịch vụ tăng hơn 12%. Đến nay, giá trị giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Bình Định 8.505/9.349 tỉ đồng, đạt hơn 90%kế hoạch.

Cũng theo ông Dũng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 16.551 tỉ đồng, vượt 35,6% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,55 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 46.942 tỉ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.