Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng ủy Công an Trung ương 25/02/2025 11:38

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh Đảng ủy Công an Trung ương xác định công tác kiểm tra của Đoàn là dịp để kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả đạt được.

Sáng 25-2, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra năm 2025 đối với Đảng ủy Công an Trung ương (CATW).

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm tra đã công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Đảng ủy CATW.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá tình hình thực hiện việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận 121-KL/TW, ngày 24-1 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW ngày 18-1 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CA

Đoàn Kiểm tra cũng sẽ kiểm tra việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24-1 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra, nêu rõ thời gian qua có nhiều chỉ thị, nghị quyết mới mang tính đột phá, chiến lược đã được ban hành và cần phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, tạo sự thống nhất cao từ Trung ương cho đến cơ sở.

Do đó, việc thành lập Đoàn Kiểm tra nhằm mục đích để nắm tình hình thực tiễn. Nhất là Công an Nhân dân là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18, tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng không tổ chức công an cấp huyện, qua đó tạo căn cứ khoa học, thực tiễn để Đảng, Nhà nước từng bước nghiên cứu mô hình 3 cấp, rút kinh nghiệm cho triển khai sau này.

Việc kiểm tra cũng nhằm thực hiện đôn đốc, hướng dẫn những vấn đề còn vướng mắc phát sinh; nhân rộng, phát huy những gì đã làm tốt, hiệu quả đồng thời khắc phục những gì còn hạn chế, khó khăn với tinh thần bứt phá, nỗ lực phấn đấu cao nhất, trách nhiệm cao nhất, chỉ bàn làm không bàn lùi.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Đảng ủy CATW và các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục hiến kế bằng cách nêu rõ những vướng mắc, những kiến nghị đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo những nội dung trên...

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh Đảng ủy CATW xác định công tác kiểm tra của Đoàn là dịp để kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả đạt được; học tập thêm những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và đề ra các giải pháp để đẩy nhanh, có hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW cũng đã chủ động ban hành kế hoạch tự kiểm tra trong Đảng bộ CATW, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện.

Đảng ủy CATW thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao với chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra; bảo đảm phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ quyết định, kế hoạch kiểm tra; mong muốn nhận được ý kiến góp ý, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra để Đảng ủy CATW tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân phấn đấu, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, yêu cầu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị, cấp ủy các đơn vị trong Đảng bộ CATW phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định, chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu, hồ sơ phục vụ Đoàn Kiểm tra theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và quy trình kiểm tra.