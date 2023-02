Bình Dương: 2 thanh niên bị dân truy bắt khi giật túi xách

(PLO)- Hai thanh niên bị người dân truy đuổi, bắt giữ khi giật túi xách của một phụ nữ.

Ngày 7-2, Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết đang tạm giữ Lý Hoàng Vũ (26 tuổi) và Mai Thanh Phong (25 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, mới đây, Phong và Vũ đi đến đoạn đường trước giáo xứ An Bình, (phường Bình An, TP Dĩ An) thì áp sát giật một chiếc túi xách của một người phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân và một số người dân đã truy đuổi, bắt giữ được cả hai.

Tại cơ quan công an hai thanh niên này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác, tài sản chủ yếu là điện thoại di động.

LÊ ÁNH