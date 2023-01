Nam thanh niên khai đi cướp giật vì không có tiền tiêu tết

(PLO)- Vừa ra tù về trộm cắp tài sản, nam thanh niên túng quẫn tiền những ngày tết lại liều lĩnh cướp giật túi xách lấy 9 triệu đồng.

Ngày 27-1, Công an phường Hòa An đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Minh Vương, quê Quảng Ngãi cho Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trưa 26-1, chị N ở phường An Khê, quận Thanh Khê cùng gia đình đến chúc Tết nhà một người bạn trên đường Nguyễn Công Hoan, phường Hoà An.

Khi chị N vừa xuống ô tô thì Vương bất ngờ chạy xe máy áp sát, giật lấy túi xách bỏ chạy. Bên trong túi xách có 9 triệu đồng tiền mặt, iPhone 14, chìa khóa ô tô cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa An vào cuộc và nhanh chóng truy xét bắt được nghi phạm Vương.

Tại cơ quan công an, Vương khai nhận đã từng ở tù vì tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài những ngày Tết nên túng quẫn rồi đi cướp giật.

HẢI HIẾU