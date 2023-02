Bắt nhiều băng cướp giật manh động

(PLO)- Nhiều thành viên trong hai băng cướp giật tài sản vừa bị Công an quận Tân Phú, TP.HCM bắt.

Ngày 3-2, Công an quận Tân Phú, TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Ngọc Vinh (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Quốc Hùng (tự Bake, 18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Lưu Tấn Lộc (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo công an, trước Tết, trên địa bàn quận Tân Phú xuất hiện một số đối tượng chạy xe biển số giả với tốc độ cao ở các tuyến đường đông người để cướp giật.

Nhiều trinh sát hình sự được huy động rà soát các nghi phạm để triệt phá nhóm cướp giật táo tợn. Công an xác định nhóm của Vinh là nghi phạm nên tập trung đấu tranh.

Theo đó, nhóm của Vinh chuyên chạy xe tốc độ cao, cướp giật tài sản ở các tuyến đường thuộc quận Tân Phú và các quận giáp ranh.

Trưa 24-1 (mùng 3 Tết), Vinh, Hùng, Lộc, đi hai xe máy gắn biển số giả chạy lòng vòng ở nhiều tuyến đường. Khi đến đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, nhóm này phát hiện chị Ngọc Đức (49 tuổi, ngụ TP.HCM) đeo túi xách, ngồi sau xe do con trai điều khiển.

Vinh áp sát, cướp giật chiếc túi xách trên tay người phụ nữ rồi tháo chạy. Phía sau nhóm đồng phạm cũng phối hợp làm nhiệm vụ cản địa.

Trên đường tháo chạy, khi đi qua giao lộ đường Phú Thọ Hoà - Hoàng Ngọc Phách (phường Phú Thọ Hoà), Vinh tiếp tục phát hiện chị Thuận (38 tuổi, ngụ TP.HCM) đeo túi xách ngồi sau xe máy người em nên bám theo.

Khi xe chở chị này vừa rẽ vào giao lộ, Vinh áp sát giật chiếc túi rồi bỏ chạy, phía sau hai đồng phạm cũng bám theo.

Chị Đức trình báo, tài sản bị cướp gồm: 13,5 triệu đồng, iPhone 11 còn chị Thuận là khoảng 2 triệu đồng và 200 USD.

Sau khi lục lấy tiền, tài sản có giá trị, nhóm này vứt các túi xách ven đường, cởi áo khoác, tháo biển số giả...rồi theo các đường hẻm nhỏ trốn thoát.

Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này gây ra nhiều vụ trước Tết ở địa bàn Tân Phú, quận Bình Tân... và xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi nắm đủ chứng cứ, công an đã bắt Vinh và hai đồng phạm. Tại cơ quan công an, Vinh khai là bạn bè quen biết từ trước với Lộc, Hùng. Thời gian qua, do không có tiền tiêu xài, cả nhóm tụ lại đi cướp.

Theo đó, Vinh có vai trò cầm đầu, sử dụng xe độ chế có phân khối lớn, dán decal biển số giả, trực tiếp cướp giật trên đường. Hùng và Lộc đi hai xe máy khác có nhiệm vụ chạy theo sau để "cản địa" cho đồng phạm tẩu thoát.

Công an xác định nhóm này hoạt động vào lúc đường phố đông đúc là buổi sáng và chiều muộn đến tối, tài sản thường nhắm đến là túi xách, điện thoại...Trước và sau khi gây án, Vinh và nhóm mình thay đổi quần áo, tháo decal biển số, di chuyển trong hẻm nhỏ để tránh bị camera ghi hình.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra nhóm này, Đội CSHS, Công an quận Tân Phú cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM truy đuổi bắt hai nghi phạm cướp giật và mở rộng bắt thêm sáu người liên quan sau đó.

Nhóm này khai đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Phú.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÂN