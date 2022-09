Bình Dương: 35 quán karaoke bị tạm đình chỉ, xử phạt trên 3 tỉ đồng

Ngày 15-9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng công an toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt và tạm đình chỉ hoạt động hàng loạt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Từ 9-9 đến nay, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã kiểm tra trên 300 cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, massage…

Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 144 cơ sở với tổng số tiền khoảng trên 3 tỉ đồng. Trong đó, tạm đình chỉ hoạt động 35 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn PCCC và CNCH.

Song song đó lực lượng công an cũng lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định về PCCC và CNCH.

Vụ cháy quán karaoke An Phú gây thiệt hại nặng nề về người vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Đến nay, 32 nạn nhân xấu số trong vụ cháy này đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng.

Tính đến thời điểm này, mỗi trường hợp tử vong đã được các đơn vị được hỗ trợ với tổng số tiền 97 triệu đồng.