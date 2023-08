Bình Dương: Bị công an truy đuổi, những người trên ô tô rải đinh xuống đường

(PLO)- Số đinh sắt tự chế phát hiện trên đường không phải do ‘đinh tặc’ rải xuống mà là do một những người đi trên ô tô vứt ra để ngăn việ truy đuổi của công an.

Ngày 23-8, lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xác nhận có sự việc nhiều đinh sắt tự chế rơi trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn gây lủng lốp một số xe ô tô lưu thông qua đoạn đường này. Theo vị lãnh đạo này, đoạn đường có số đinh sắt tự chế rơi vãi là gần Khu công nghiệp Bàu Bàng, gây thủng lốp một số xe ô tô. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này khẳng định đây không phải là đinh sắt do "đinh tặc" rải xuống đường, mà là do một số đối tượng rải ra để tránh sự truy đuổi của lực lượng công an. Cụ thể, rạng sáng ngày 22-8 lực lượng tuần tra thuộc Công an huyện Bàu Bàng, phát hiện một nhóm điều khiển ô tô lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng công an, nhóm đối tượng này đã tăng ga bỏ chạy. Lực lượng công an tiến hành truy đuổi thì nhóm này rải hàng loạt đinh sắt tự chế xuống đường, để ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng công an. Khi đinh sắt rơi xuống đường, một số phương tiện của lực lượng tuần tra đã bị hư hỏng. Chính vì thế, nhóm đối tượng đã tẩu thoát. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc lực lượng cán bộ chiến sĩ trong tổ tuần tra đã tiến hành thu gom số đinh sắt tự chế này. Nhưng do đêm tối, việc thu gom không hết nên sau đó một số xe ô tô khi lưu thông qua đoạn đường trên bị đâm thủng lốp. Hiện tại, Công an huyện Bàu bàng vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc này. Trước đó, một số người dân phản ánh trên mạng xã hội về việc khi lưu thông qua tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn, đoạn qua huyện Bàu Bàng đã bị thủng lốp xe do đinh sắt tự chế. Một số tài xế nghi ngờ do "đinh tặc" rải xuống đường. LÊ ÁNH