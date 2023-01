Bình Dương: Camera ghi lại cảnh hai người thương vong nghi do bị truy sát

(PLO)- Nhóm thanh niên đuổi theo phía sau khiến chiếc xe máy đâm vào gốc cây, một người tử vong tại chỗ. Người còn lại bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công.

Ngày 3-1, người nhà của nam thanh niên tên Nguyễn Hoàng L (24 tuổi, ngụ tại phường Hưng Định, TP Thuận An, Bình Dương) đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an về việc anh L tử vong nghi do bị đuổi đánh.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 3-1 gia đình anh L nhận được tin báo rằng nam thanh niên này đã tử vong do tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Văn Tiết (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một).

Khi người nhà đến thì lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm rồi bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Tuy nhiên, do nghi ngờ cái chết của anh L không phải do tai nạn, nên phía gia đình anh L đã quay lại hiện trường và trích xuất camera nhà dân ở khu vực đó.

Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng 1 giờ 11 phút anh L điều khiển xe máy chở theo một người bạn lao vào bên đường và đâm vào gốc cây. Người bạn bị văng ra sau nhưng vẫn còn tỉnh táo, còn anh L ngã xuống vỉa hè bất tỉnh.

Ngay lúc đó có hai chiếc xe máy chạy đến, một nhóm thanh niên (khoảng 3 người) lao xuống dùng hung khí tấn công người bạn của anh L. Trước khi rời đi, nhóm thanh niên còn chỉ trỏ chửi bới.

Hiện tại người bạn của anh L vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo gia đình anh L, họ nghi ngờ nhóm thanh niên này truy đuổi anh L cùng người bạn mới xảy ra tai nạn.

Được biết, tối 2-1 anh L cùng một số người bạn đi dự tiệc tại một quán nhậu trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.

