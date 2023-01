Kẻ đâm phó công an phường bị khởi tố tội giết người

(PLO)- Khi Tùng cầm dao truy đuổi người va chạm giao thông thì phó công an phường phát hiện, dừng xe thì bị can tấn công gây trọng thương.

Ngày 3-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cho Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Như PLO đã thông tin, tối ngày 23-12-2022, tại phường Long Bình Tân, Tùng va chạm giao thông hai người đàn ông đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này, đại úy Nguyễn Thế Đức - Phó Trưởng Công an phường An Hòa cùng lực lượng bảo vệ dân phố phát hiện Tùng cầm dao truy đuổi người va chạm giao thông nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Tùng cầm dao đâm một nhát vào ngực đại úy Đức gây thương tích nặng. Tùng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lê Quốc Hùng và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa đã đến thăm, động viên đại úy Đức tại bệnh viện.

VŨ HỘI