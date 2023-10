Ngày 27-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Dĩ An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc một cô gái bị dao đâm vào bụng tử vong.

Nạn nhân là chị Trần Thảo L (20 tuổi, quê Sóc Trăng).

Khu vực phòng trọ , nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XĐ

Hiện, lực lượng công an đang lấy lời khai người bạn ở cùng phòng là Tống Thị Mỹ L (19 tuổi, cùng quê Sóc Trăng).

Thông tin ban đầu, khuya 26-10, mọi người nghe tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ trên đường xóm Nhang (phường Dĩ An, TP Dĩ An).

Sau đó, người dân thấy chị Tống Thị Mỹ L chạy ra cổng khu trọ, vừa khóc vừa la hét.

Khi mọi người chạy đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện Trần Thảo L đang nằm gục dưới nền phòng trọ với nhiều vết máu.

Trần Thảo L được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và đã tử vong.

Bước đầu, Tống Thị Mỹ L khai trước khi xảy ra vụ việc hai người có xảy ra cãi nhau.

LÊ ÁNH