Bình Dương: Cùng gia đình trốn truy nã trong trang trại gà

Ngày 22-9, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vừa bắt giữ Trần Văn Chanh (sinh năm 1983, HKTT tại Hậu Giang), đang bị Công an TP Thủ Dầu Một truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Mặc dù bỏ chạy, nhưng Chanh vẫn bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, cuối năm 2022, Chanh nhậu cùng một số người bạn. Trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Bực tức, Chanh cầm dao đâm đối thủ khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, Chanh cùng gia đình bỏ trốn. Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Chanh cùng gia đình thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Sau thời gian truy tìm, lực lượng công an phát hiện Chanh cùng gia đình đang lẩn trốn và làm việc tại một trang trại chăn nuôi gà thuộc xã Hương Thịnh (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nên đã bí mật theo dõi. Đến rạng sáng ngày 22-9, các trinh sát hình sự phối hợp cùng công an xã Lộ 25, công an xã Đông Hoà và công an xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), tiến hành vây bắt Chanh.

Khi phát hiện lực lượng công an, Chanh đã tìm mọi cách bỏ chạy để thoát thân nhưng lực lượng công an kịp thời khống chế, bắt giữ.

LÊ ÁNH