Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về kích hoạt tài khoản định danh

Ngày 7-10, Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị Tổng kết chiến dịch “60 ngày” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Lực lượng Công an Bình Dương đến tận giường bệnh để cấp CCCD cho người dân. Ảnh: LA

Theo báo cáo, Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng công an và các ngành để hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, từng cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Đến ngày 22-5, Bình Dương đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân.

91/91 đơn vị công an cấp xã, phường hoàn thành chỉ tiêu, vượt tiến độ trước 39 ngày so với thời gian cam kết với lãnh đạo Bộ Công an.

Theo đó, Bình Dương đã cấp 1,98 triệu thẻ CCCD, hoàn thành thu nhận cho 100% số công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đáng chú ý, Bình Dương có ba đơn vị cấp xã, gồm: Lạc An, Bình Mỹ, Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên) thuộc nhóm những đơn vị cấp xã đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành cấp CCCD cho công dân.

Đặc biệt, Công an tỉnh Bình Dương là 1 trong 19 đơn vị công an cấp tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành nhiệm cấp CCCD cho công dân trước ngày 31-5.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân vì đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: LA

Tính đến ngày 27-9, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, toàn tỉnh Bình Dương đã kích hoạt 1.455.967/1.225.365 tài khoản định danh điện tử, đạt tỉ lệ 118,82% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao và đứng thứ 3 cả nước.

Trong hơn hai tháng thực hiện chiến dịch “60 ngày” kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Bình Dương đã kích hoạt hơn 700.000 tài khoản, đạt tỷ lệ 120% so với kế hoạch đã đề ra.

Theo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an, Bình Dương đang đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố về thực hiện nhiệm vụ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Với những nỗ lực, thành tích xuất sắc của các lực lượng, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 23 tập thể và 50 cá nhân tham gia thực hiện chiến dịch “60 ngày” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân trên địa bàn tỉnh.

