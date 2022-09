Bình Dương họp báo thông tin vụ cháy 33 người chết

Quán karaoke có đầy đủ điều kiện hoạt động

Hộ kinh doanh Karaoke An Phú có địa chỉ tại: 166C khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; cơ sở xây dựng trên diện tích đất khoảng 578,52m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 500 m2, gồm: 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.500 m2, có kết cấu xây dựng tường gạch, cột bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép; ngành nghề kinh doanh: dịch vụ karaoke 30 phòng (thực tế hoạt động 26 phòng).

Về cơ sở pháp lý, cơ sở karaoke đủ điều kiện hoạt động dựa trên các hồ sơ pháp lý sau:

Giấy phép kinh doanh số 46F8029222 đăng ký lần đầu ngày 09/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 07/9/2016 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp. Vốn điều lệ: 1 tỷ đồng. Họ tên người đại diện cơ sở: Lê Anh Xuân, SN: 1980. HKTT: 18E, Kp 4, phường An Phú, thành phố Thuận An.

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 93/TD-PCCC-P2, do Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp cấp ngày 08/02/2017.

- Văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC số 228/CSPC&CC-S2 ngày 18/7/2017; Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định; đã trang bị phương tiện và hệ thống PCCC theo quy định.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT số 16/GCN ngày 31/7/2017 do Công an thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế số 8338089732 do Chu cục thuế Thuận An cấp ngày 05/3/2014.

- Giấy phép kinh doanh Karaoke số 23/GP-UBND do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp ngày 15/11/2016.

Công tác kiểm tra an toàn về PCCC: Hàng năm Công an thành phố đều tổ chức kiểm tra, cụ thể như sau:

Ngày 8-10-2019 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thị xã Thuận An tiến hành kiểm tra, qua đợt kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như: lập hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy cơ sở, huấn luyện cho đội PCCC cơ sở, thực tập phương án chữa cháy theo quy định, Công ty có trách nhiệm thống kê, báo cáo về PCCC theo quy định; Cơ sở trang bị trang phục chữa cháy cho đội PCCC cơ sở, bảo đảm số lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an; Khi hết đảm bảo an toàn theo quy định.

- Năm 2021: Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Thuận An tiến hành 02 lượt kiểm tra công tác PCCC&CNCH, cụ thể:

+ Ngày 27/4/2021 và ngày 20/12/2021 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra, qua đợt kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC đồng thời kiến nghị 10 nội dung để cơ sở tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn về PCCC;

- Năm 2022: Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Thuận An tiến hành 01 lượt kiểm tra công tác PCCC&CNCH, cụ thể:

+ Ngày 27/4/2022 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra, qua đợt kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như: Thường xuyên bổ sung, cập nhật những thay đổi về công tác PCCC theo quy định; Duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy; trang bị phương tiện PCCC cho đội PCCC cơ sở theo quy định.

Kiểm tra về ANTT: Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra hành chính 05 lần, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền: 34.750.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Ngày 05/8/2019, hành vi vi phạm: Hoạt động karaoke quá giờ được phép. Ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền: 7.500.000 đồng.

+ Ngày 11/10/2019, hành vi vi phạm: Hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động 09 nhân viên. Ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền: 11.500.000 đồng.

+ Ngày 03/10/2020, hành vi vi phạm: hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động (26 trường hợp). Ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền: 15.000.000 đồng.

+ Năm 2021: Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh covid 19 cơ sở đóng cửa không hoạt động nên không tiến hành kiểm tra xử lý cơ sở karaoke An Phú.

+ Ngày 13/7/2022, hành vi vi phạm không cung cấp biển tên cho người lao động (10 trường hợp). Ra quyết định xử phạt VPHC số tiền 750.000 đồng.

Qua công tác quản lý, kiểm tra tại cơ sở Karaoke An Phú Công an thành phố Thuận An chưa phát hiện các hành vi vi phạm về tệ nạn xã hội, hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, múa thoát y tại cơ sở. Các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp phải rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Đánh giá chung: Về công tác quản lý Nhà nước các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép, quản lý hoạt động cơ bản thực hiện đảm bảo đúng các quy định pháp luật về cấp phép kinh doanh, cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, cấp giấy phép kinh doanh karaoke. Từ sau khi hoạt động Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, yêu cầu đảm bảo các điều kiện về PCCC, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ANTT.

Ông Tâm cũng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, để kịp thời động viên các gia đình nạn nhân, Lãnh đạo thành phố Thuận An cử các đoàn lãnh đạo của thành phố kịp thời hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần để xoa dịu bớt đau thương mất mát cho gia đình và người thân, theo đó mỗi nạn nhân bị thương được nhận số tiền 5 triệu đồng (11 người), mỗi gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng (32 người).

Ngoài ra thành phố Thuận An còn vận động các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho gia đình các nạn nhân.

Chủ cơ sở karaoke An Phú cũng hỗ trợ cho mỗi nạn nhân chết 30 triệu đồng