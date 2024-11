Bình Dương: Khởi tố 5 người liên quan đến Trạm vật tư đường sắt Dĩ An 01/11/2024 19:46

(PLO)- Các bị can tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An đã chiếm đoạt số tiền trên 1 tỉ đồng.

Ngày 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố năm bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An thuộc phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khu đường sắt liên quan đến vụ việc đường sắt Dĩ An. Ảnh: LA

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Chỉnh, (sinh năm 1969), Trưởng Phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3; Nguyễn Minh Chương, (sinh năm 1956), nguyên Trưởng Phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3; Đào Quốc Cường, (sinh năm 1961), nguyên Phó Trưởng Phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3; Bùi Minh Chính, (sinh năm 1960), nguyên Phó Trưởng Phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3 và Trần Hữu Chiến, (sinh năm 1967), Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn.

Theo cơ quan điều tra, năm bị can trên khi thực hiện các Hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia từ năm 2015-2018 giữa Tổng Công ty đường sắt Việt Nam với Công ty đường sắt Sài Gòn đã Phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3 thuộc Ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam lập hồ sơ quyết toán khống kinh phí duy tu, bảo dưỡng 3 tuyến đường nhánh (60, 61, 62) tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An thuộc phường Dĩ An (TP Dĩ An) để chiếm đoạt số tiền trên 1 tỉ đồng.