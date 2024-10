Nghi can cuối cùng vụ cướp tiệm vàng Bích Quý ở Bình Dương bị bắt tại Campuchia 25/10/2024 15:47

(PLO)- Cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao kẻ cướp tiệm vàng cho Công an tỉnh Bình Dương.

Ngày 25-10, Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Nhi (34 tuổi, HKTT tại Tây Ninh), là một trong bốn kẻ cướp tiệm vàng tại Bình Dương.



Thông tin thêm, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói trong sáng nay Công an tỉnh đã tiếp nhận Nhi từ cơ quan chức năng Campuchia. Hiện, lực lượng công an đang di lý Nhi về Bình Dương để xử lý.

Nguyễn Hoàng Nhi, kẻ cướp cuối cùng trong nhóm cướp tiệm vàng Bích Quý bị bắt.

Nhi là một trong bốn thành viên của nhóm cướp tiệm vàng Bích Quý (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) xảy ra vào ngày 3-3.

Sau khi gây án, Nhi đã bỏ trốn sang Campuchia. Sau thời gian truy nã, các trinh sát phát hiện Nhi đang lẩn trốn tại một tỉnh của Campuchia (giáp biên giới Thái Lan) nên phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để bắt giữ.

Sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng Bích Quý, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng điều tra và truy bắt nhóm cướp này. Sau đó, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Linh Đoan, Trần Quang Triệu và Nguyễn Văn Thịnh.

3 kẻ cướp tiệm vàng bị bắt trước đó.

Trong đó, Đoan và Triệu là 2 trong số 4 thành viên trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng. Còn Thịnh, không trực tiếp tham gia cướp nhưng giúp sức cho Đoan tiêu thụ một số vàng đã cướp được.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã bắt giữ Phạm Hoàng Hưng (28 tuổi) khi đang trốn trong một sòng bạc tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Bốn kẻ cướp đi trên hai xe máy để tẩu thoát.

Hưng chính là người chủ mưu cướp tiệm vàng. Hưng lập ra các nhóm “vỡ nợ làm liều” trên mạng xã hội Facebook và các ứng dụng mạng xã hội khác rồi kết nối, bàn bạc cùng nhau đi cướp tiệm vàng.

Cây búa dùng để đập bể tủ trưng bày vàng bị bỏ lại tại hiện trường.

Như PLO đã đưa tin, ngày 3-3, tiệm vàng Bích Quý (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) bị bốn nam thanh niên đi trên hai xe máy xông vào cướp vàng.

Thời điểm đó, một người trong nhóm chĩa một vật giống súng đe dọa, để đồng phạm dùng búa đập kính cướp đi số lượng lớn vàng trong tủ.

Sau khi bắt được những người này, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn vàng bị cướp.