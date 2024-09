Bình Dương: Một phụ nữ đặt sổ hồng giả trên mạng bị bắt quả tang 10/09/2024 10:21

(PLO)- Đang nhận sổ hồng giả đặt trên facebook, một phụ nữ ở Bình Dương bị công an bắt quả tang.

Ngày 9-9, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà NTH với số tiền 20 triệu đồng vì liên quan đến việc đặt làm sổ hồng giả.

Người phụ nữ đặt mua sổ hồng giả trên mạng thì bị bắt quả tang. Ảnh: CADT

Theo công an huyện Dầu Tiếng, qua nắm tình hình trên không gian mạng, đội An ninh Công an huyện Dầu Tiếng phát hiện tài khoản facebook "Hạnh Sunny" có hành vi đặt làm một sổ hồng giả.

Sau khi xác minh, lực lượng công an xác định tài khoản facebook trên là của bà NTH, thường trú tại xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt quả tang khi bà H. đang nhận bưu phẩm là một sổ hồng giả.

Tại cơ quan công an, bà H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi đặt mua sổ hồng giả. Hiện lực lượng công an đang làm rõ mục đích bà H. đặt sổ hồng giả.