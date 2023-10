(PLO)- Người dân tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương phát hiện người đàn ông sùi bọt ở miệng, bị chiếc xe máy đè lên người, tử vong ngay sau đó.

Ngày 30-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường.

Nạn nhân bước đầu được xác định tên Lại Toàn T (37 tuổi, quê Thanh Hoá, ở trọ tại TP Dĩ An).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: LA

Một số người dân cho biết, khuya 29-10 có nhìn thấy hai người đàn ông đứng nói chuyện trước cổng một công ty nằm trên đường D1 (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Một lát sau, người dân phát hiện một trong hai người đàn ông ở trên nằm trên lề đường sùi bọt ở miệng và bị chiếc xe máy đè lên người.

Người dân ngay lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong tại bệnh viện.

LÊ ÁNH