Bình Dương: Người phụ nữ đăng tải mê tín dị đoan trên facebook bị phạt

(PLO)- Người phụ nữ đăng tải các thông tin mê tín dị đoan, trái với thuần phong mĩ tục để tìm kiếm tương tác bán hàng đã bị cơ quan chức năng xử phạt.

Ngày 18-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Dương) vừa phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên ra quyết định xử phạt đối với chị H vì chia sẻ thông tin mê tín, dị đoan trái với thuần phong, mỹ tục gây dư luận xấu trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, chị H đã có hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin mê tín, dị đoan trái với thuần phong, mỹ tục

Cụ thể, để thu hút nhiều người tham gia các nhóm, các trang trên Facebook phục vụ việc bán hàng. Chị H lên mạng tìm hiểu về phong thủy tâm linh và trở thành quản trị viên; người kiểm duyệt của các trang Facebook, nhóm kín với mục đích kinh doanh online các sản phẩm “Bùa phép” mê tín, dị đoan.

Qua làm việc, chị H đã thành khẩn khai báo các hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt đối với chị H với số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời cơ quan công an cũng buộc chị H xóa, gỡ bỏ tất cả tài khoản Facebook thực hiện hành vi sai phạm trên không gian mạng.

LÊ ÁNH