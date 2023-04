Bình Dương: Nhóm con nghiện hành nghề 'trộm cắp' bị bắt

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

(PLO)- Công an TP Bảo Lộc xác minh, điều tra làm rõ những người liên quan đến việc tung tin thất thiệt sai sự thật cho rằng bà Đỗ Thị Yên bị vỡ nợ đang bỏ trốn khỏi địa phương.

(PLO)- Người đàn ông điều khiển xe máy trên đoạn đường thuộc thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng không may bị cuốn vào gầm xe ben.

22/04/2023 15:52

(PLO)- Lực lượng công an đi từ trên xe ô tô công vụ của công an tỉnh Đồng Nai và công an TP.HCM vào Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, trụ sở tại Đồng Nai để khám xét.