Bình Dương: Thượng tá công an được bầu làm chủ tịch TP Dĩ An

(PLO)- Thượng tá Võ Văn Hồng, trưởng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương được bầu làm Chủ tịch UBND TP Dĩ An.

Ngày 15-12, UBND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP Dĩ An vừa trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Dĩ An. Trước đó, vào chiều 14-12 tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND TP Dĩ An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP Dĩ An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu bầu đạt 94%, ông Võ Văn Hồng đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Dĩ An, khóa XII. Cũng tại kỳ họp này ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đại diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, trao Quyết định phê chuẩn ông Võ Văn Hồng làm Phó Bí thư Thành ủy Dĩ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Hồng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Dĩ An trong bối cảnh vị trí Chủ tịch UBND TP Dĩ An để trống khoảng sáu tháng. Chủ tịch trước đây là ông Lê Thành Tài, vào tháng 6-2022 được điều động, bổ nhiệm làm phó chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương. TP Dĩ An là địa bàn giáp ranh với TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và TP Thủ Đức, TP.HCM và là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, sôi động. Địa phương này có nhiều khu công nghiệp với số lượng dân cư đông, đặc biệt là người dân từ các địa phương khác đến làm ăn sinh sống. Đặc thù là địa bàn giáp ranh nên tình hình an ninh trật tự cũng rất phức tạp. Thượng tá Võ Văn Hồng sinh năm 1973, quê tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ông Hồng có trình độ thạc sĩ luật, đại học cảnh sát.