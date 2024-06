Bình Dương: Vụ án Cựu Bí thư thị xã Bến Cát gia hạn 'lần cuối' 18/06/2024 14:20

(PLO)- Sau khi gia hạn điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã có lệnh cấm bị can Nguyễn Hồng Khanh- cựu Bí thư thị xã Bến Cát đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 18-6, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết vừa có quyết định phê chuẩn gia hạn điều tra đối với vụ án liên quan đến cựu Bí thư thị xã Bến Cát (nay là TP Bến Cát) Nguyễn Hồng Khanh.

Bị can Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: BY

Đây là lần gia hạn điều tra đầu tiên kể từ khi cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) phục hồi điều tra vào ngày 18-3-2024 .

Từ khi phục hồi điều tra đến nay đã hết 3 tháng, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục gia hạn để điều tra vụ án này. Theo quy định, sau khi phục hồi điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ được gia hạn một lần để tiếp tục điều tra, sau đó buộc phải kết thúc điều tra.

Trong ngày hôm nay (18-6), phía gia đình bị can Nguyễn Hồng Khanh đã nhận được lệnh của cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cấm bị can Nguyễn Hồng Khanh không được đi khỏi nơi cư trú, kể từ ngày 18-6 đến 18-9-2024 (3 tháng).

Như PLO đã đưa tin, trước đó ông Trần Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 25-5-2021, HĐXX Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM, đã tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (28-5-2020), để điều tra, xét xử lại với các nội dung như: xác định lại tội danh, làm rõ vai trò đồng phạm của Nguyễn Hồng Khanh.

Quá trình điều tra lại, đến ngày 2-10-2023, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) có quyết định trưng cầu giám định gửi Ngân hàng nhà nước Việt Nam, để giám định trình tự, thủ tục xử lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Tây Sài Gòn) vào năm 2012, 2013 và 2025; xác định tỉ lệ thiệt hại Nhà nước theo tỉ lệ sở hữu vốn đầu tư tại Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Tây Sài Gòn) vào năm 2012, 2013 và 2015.

Tiếp đó, 4-10-2023 cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã quyết định tạm đình chỉ điều tra, do chưa có kết quả giám định từ phía ngân hàng.

Đến ngày 20-2-2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Bình Dương đã có kết luận giám định. Sau đó, đến ngày 18-3-2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án.

“Việc tạm đình chỉ vụ án và phục hồi điều tra vụ án là đúng với quy định của pháp luật”, ông Trần Văn Cường cho biết.

Ông Cường cho biết thêm, thời gian điều tra lại trong vòng 3 tháng, nếu chưa xong thì phía Cơ quan Cảnh sát điều tra có thể đề nghị Viện kiểm sát gia hạn thêm 3 tháng, để tiếp tục điều tra. Như vậy, đến khoảng cuối tháng 9-2024 thì vụ án này mới có kết luận điều tra vụ án.