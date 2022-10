Bình Dương: Xác định nguyên nhân tử vong của thi thể bị phân hủy còn là bộ xương

(PLO)- Người đàn ông buồn chuyện gia đình nên đi mua một can xăng rồi mất tích bí ẩn, đến khi phát hiện thì thi thể chỉ còn là bộ xương.

Liên quan đến bộ xương người phát hiện tại một bãi đất trống, đến tối 10-10, sau khi nghe thông tin, người thân của nạn nhân đã đến trình báo và cung cấp giấy tờ, xác nhận nạn nhân là người nhà của gia đình mình.

Theo cơ quan công an, nạn nhân bước đầu được xác định là ông TĐT (38 tuổi, ngụ tại phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương).

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Ngoài ra, khi điều tra trích xuất camera quanh khu vực xảy ra vụ việc, cơ quan công an phát hiện vào ngày 1-10 có một người đàn ông hình dáng giống miêu tả của người nhà, đi bộ vào một cây xăng gần nhà mua một can xăng, sau đó mất tích.

Bên cạnh đó, người nhà cũng cung cấp thông tin trước đó ông T có xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Ông T có biểu hiện lầm lì, buồn chán. Nhà của ông T cũng cách hiện trường không xa.

Với những thông tin thu thập được, cơ quan công an nghi ngờ người đàn ông này đã mua xăng sau đó đi bộ đến bãi đất trống gần nhà rồi đổ xăng tự thiêu.

Hiện tại, cơ quan công an đã lấy mẫu giám định ADN để xác định chính xác danh tính của người này.

Như PLO đã đưa tin, nơi phát hiện thi thể là một khu đất trống thuộc phường An Thạnh (TP Thuận An).

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương. Bên cạnh thi thể này, phát hiện có bộ quần áo bị cháy xém.

LÊ ÁNH