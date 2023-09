Ngày 20-9, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong nhà nghỉ.

Theo cơ quan công an, sau thời gian theo dõi, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Xoài phối hợp Công an xã Tiến Hưng kiểm tra hành chính một nhà nghỉ tại xã Tiến Hưng.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện tại phòng số 7 có nhóm thanh niên nam nữ gồm 6 người, đang sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm thanh niên này có độ tuổi từ 19 tuổi đến 24 tuổi.

Số ma túy lực lượng công an thu giữ. Ảnh: CA

Nhóm này khai nhận đã góp tiền mua ma túy về nhà nghỉ để sử dụng.

Trước đó, hai đơn vị trên cũng phối hợp kiểm tra căn nhà của Võ Thị Mỹ Loan (30 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài), phát hiện tại đây có ba bịch ni lông có chứa ma túy.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có Loan cùng Võ Thị Mỹ Ly (25 tuổi) và Lê Xuân Phước (17 tuổi) đang ở trong căn nhà, cả ba đều dương tính với ma túy.

Cả ba khai nhận Loan là người mua ma túy về cho cả ba sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Hai vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

LÊ ÁNH