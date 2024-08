Bình Thuận: Huyện Hàm Tân báo cáo việc kiểm tra trang trại nghi có dịch tả lợn châu Phi 29/08/2024 11:35

Liên quan đến việc khám xét, lấy mẫu trang trại heo Tân Long, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, ngày 28-8, UBND huyện Hàm Tân có báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất trang trại này.

Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, theo nguồn tin tố giác, ngày 25-8, UBND huyện Hàm Tân ban hành quyết định kiểm tra đột xuất.

Trang trại được Công ty TNHH CJ Vina Agri - CN Bình Dương thuê lại của Công ty TNHH chăn nuôi Tân Long theo hợp đồng ngày 6-8-2021.

Khi đoàn kiểm tra đột xuất đến làm việc (ngày 28-8), để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Công ty, trang trại đã đề nghị Đoàn kiểm tra làm việc tại văn phòng trang trại. Nếu thành viên nào xuống khu vực chăn nuôi thì phải thực hiện việc tắm sát trùng và cách ly tại chỗ 72 giờ.

Trang trại hiện chăn nuôi 2.037 heo nái đẻ, trong đó có 102 con đang nuôi tại khu vực cách ly (heo hậu bị được nhập về từ tỉnh Đồng Nai vào ngày 9-5-2024).

Kể từ ngày 19-6-2024, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn châu Phi, trang trại đã cho ngừng nhập và xuất heo ra vào khỏi trang trại.

Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm và có kết quả xét nghiệm giám sát dịch bệnh định kỳ đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi là âm tính, trang trại đã xuất bán heo các loại cho các trang trại trên địa bàn Đồng Nai và Bình Thuận.

Trang trại heo Tân Long nhìn từ trên cao.

Đối với heo xuất bán ngoài tỉnh, trang trại có đăng ký hồ sơ kiểm dịch với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, riêng xuất heo trong tỉnh thì không làm thủ tục kiểm dịch. Trang trại cũng không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với heo loại xuất để giết mổ.

Trong 4 ngày, từ 20 đến 24-8, trang trại đã xuất, bán hơn 1.300 con heo các loại.

Đoàn kiểm tra đã đề xuất Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cử người phối hợp với Công an tỉnh để lấy mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan xét nghiệm đối với heo chăn nuôi tại trang trại.

Trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của Đoàn kiểm tra, yêu cầu trang trại khi xuất heo ra khỏi trang trại thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đoàn kiểm tra, khó khăn hiện nay là muốn lấy mẫu máu xét nghiệm phải vào chuồng nuôi heo, thời gian vào trại cách ly 72 giờ gây khó khăn trong việc bố trí thời gian và cán bộ để thực hiện…

Trang trại heo đề nghị Đoàn kiểm tra nếu xuống khu vực chăn nuôi phải thực hiện việc tắm sát trùng và cách ly tại chỗ 72 giờ.

Như PLO đã đưa tin, đêm 24-8, Công an Hàm Tân phát hiện một xe tải mang biển số tỉnh Đồng Nai vận chuyển 25 con heo còn sống lưu thông trên QL55 ra QL1A đi về hướng tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra hộ bà TTQ ở Lương Đông, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình phát hiện tại đây đang nuôi nhốt 25 con heo nói trên.

Toàn bộ số heo này không có hoá đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch và nghi có dấu hiệu nhiễm bệnh. Theo bà Q, số heo này của người quen gởi để chuẩn bị bán cho cơ sở giết mổ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong để bán ra thị trường.

Xác minh, số heo trên có nguồn gốc từ trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH chăn nuôi heo Tân Long và có 3 con heo cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo Công an Bình Thuận, xác định vụ việc tại huyện Bắc Bình có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, được quy định tại Điều 317, BLHS 2015. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đưa vụ việc vào giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, khám xét trang trại heo này để điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Công an Bình Thuận tiếp tục xác minh, làm rõ.