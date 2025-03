Bình Thuận lập 9 tổ công tác sau khi giải thể công an cấp huyện 03/03/2025 11:23

(PLO)- Các tổ công tác được thành lập nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tội phạm tại cơ sở sau khi giải thể công an cấp huyện.

Ngày 3-3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định thành lập các Tổ công tác Công an tỉnh ở địa bàn cấp huyện.

Việc thành lập các tổ công tác nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm tại các địa bàn cơ sở sau khi giải thể công an cấp huyện.

Quang cảnh Hội nghị.

Huyện Đảo Phú Quý không thành lập tổ công tác

Theo quyết định, 9 tổ công tác được thành lập và bố trí tương ứng với 9 cơ quan hành chính cấp huyện. Riêng địa bàn huyện Đảo Phú Quý không thành lập tổ công tác, mà giao lãnh đạo các đơn vị trực thuộc công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với từng chuyên đề, lĩnh vực công tác theo hệ lực lượng.

Các vấn đề vượt thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo từ giám đốc hoặc phó giám đốc công an tỉnh phụ trách địa bàn, lĩnh vực.

Thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, công bố quy chế làm việc tạm thời của các tổ công tác.

Mỗi tổ công tác do một lãnh đạo cấp phòng khối điều tra làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm quản lý chung. Số lượng, cơ cấu tổ chức của tổ do các đơn vị liên quan đề xuất và do giám đốc công an tỉnh quyết định.

Phát biểu, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: Việc kết thúc hoạt động của 10 đơn vị công an cấp huyện là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong mô hình tổ chức của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Công an tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu chỉ đạo tại hội Nghị.

Quá trình chuyển đổi mô hình công an 3 cấp “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, chắc chắn nhiệm vụ của lực lượng công an sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức với những nhiệm vụ mới đặt ra, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt hơn mới có thể đạt được mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt không bỏ sót địa bàn, bỏ lọt đối tượng, không để tội phạm lợi dụng gia tăng hoạt động phạm tội.

Các tổ công tác chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị.

Đại tá Lê Quang Nhân yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và tổ trưởng các tổ công tác phải quán triệt, xác định rõ vị thế, vai trò, trách nhiệm của mình, là cánh tay nối dài của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xuống đến cơ sở; chủ động triển khai các mặt công tác để nắm chắc tình hình, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, âm mưu, hoạt động chống phá của các hệ loại đối tượng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

1 trong 9 tổ công tác chụp ảnh cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Hỗ trợ công an cấp xã giải quyết những vụ việc cấp thiết

Các tổ công tác sẽ rà soát, đánh giá các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để tập trung tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với công an cấp xã tổ chức triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở, không làm thay công an cấp xã mà phải giữ vai trò chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra, hướng dẫn cho công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Cùng với đó, tổ công tác phối hợp chặt chẽ với trưởng phòng nguyên là trưởng công an cấp huyện trong chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ bàn giao công tác còn lại của công an cấp huyện theo đúng chỉ đạo của công an tỉnh.

Các tổ công tác này không phải là tổ chức bộ máy thuộc hệ thống tổ chức bộ máy trong lực lượng Công an nhân dân, mà là tập hợp các lực lượng từ các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh được bố trí tại các địa bàn cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm theo yêu cầu tại từng thời điểm nhất định.

Qua đó, các tổ sẽ trực tiếp hỗ trợ công an cấp xã giải quyết những vụ việc mang tính cấp thiết và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị nghiệp vụ tại địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.