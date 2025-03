Bình Thuận thông báo 11 địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước 03/03/2025 09:37

(PLO)- Sau khi giải thể công an cấp huyện, từ ngày 3-3, tại Bình Thuận có 11 điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử.

Ngày 3-3, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo về việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử khi không còn tổ chức công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện thủ tục làm thẻ căn cước cho công dân.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Thuận thông báo từ ngày 3-3-2025, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử tại 11 địa điểm trong toàn tỉnh, gồm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công an tỉnh, số 139 đường Mậu Thân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.

Trụ sở Công an phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, số 106 đường Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết.

Trụ sở Công an phường Tân An, thị xã La Gi, số 02 đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, thị xã La Gi.

Trụ sở Công an thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, số 04 đường 17/04, khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Trụ sở Công an thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, số 17 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

Trụ sở Công an thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, số 215 đường 8/4, khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trụ sở Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, số 14 đường Trần Phú, khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

Trụ sở Công an thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, đường 22/4, khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Trụ sở Công an thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, số 850 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.

Trụ sở Công an xã Nam Chính, huyện Đức Linh, thôn 8, xã Nam Chính, huyện Đức Linh.

Trụ sở Công an xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, số 239 đường Hùng Vương, thôn Quý Thạch, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý.