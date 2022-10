Bỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng nhận thức

(PLO)- Nghiên cứu mới cho thấy, bỏ bữa sáng có thể gây hại nghiêm trọng đến chức năng nhận thức của chúng ta.

Theo Eat This, Not That, bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng việc bỏ bữa sáng này có thực sự gây hại cho sức khỏe?

Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Life Metabolism đã phát hiện ra rằng, bỏ bữa sáng có thể gây hại nghiêm trọng đến chức năng nhận thức của bạn.

Phát hiện dựa trên một nghiên cứu có sự tham gia của 3.342 người, tất cả đều là nam giới với độ tuổi trung bình là 62 tuổi.

Trong khi lưu ý các yếu tố khác nhau về lối sống và sức khỏe có thể ảnh hưởng đến kết quả, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, ăn các bữa theo một lịch trình phân bổ đều là tốt nhất cho sức khỏe nhận thức. Mặt khác, bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ gây hại cho chức năng nhận thức.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kiran Campbell của Academy of Nutrition and Dietetics, bỏ bữa sáng - bất kể là lý do gì, cho dù bạn đang vội, không biết ăn gì, hoặc chỉ là không đói vào lúc này và quyết định bỏ qua bữa sáng, điều này hoàn toàn gây hại cho sức khỏe của bạn.

Campbell, cho biết: "Ăn một bữa sáng kém chất lượng, chỉ bao gồm đường đơn (chẳng hạn như một thanh kẹo) có thể có tác động tiêu cực đến chức năng nhận thức."

Theo Campbell, cơ thể chúng ta dựa vào glucose làm nhiên liệu để giữ cho bộ não hoạt động ở mức tối ưu. Nếu bữa ăn đầu tiên trong ngày của bạn bị bỏ qua hoàn toàn, về cơ bản bạn đang lấy đi nhiên liệu cần thiết cho cơ thể và não bộ.

Ngoài những ảnh hưởng đối với chức năng nhận thức, Campbell chỉ ra rằng “bỏ bữa có những tác động tiêu cực đến các lĩnh vực khác ngoài việc suy giảm nhận thức.”

"Các nghiên cứu chỉ ra rằng, bỏ bữa có thể liên quan đến tăng cân và tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, kháng insulin và tăng nồng độ lipid lúc đói", Campbell cho biết thêm.

NHẬT LINH