Các cách để thải độc tố trong gan của bạn

Những lựa chọn hàng ngày và thói quen sinh hoạt của bạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gan về lâu dài.

Theo CDC, 4,5 triệu người trưởng thành ở Mỹ đang sống với tình trạng tổn thương gan. Rất may, những thay đổi nhỏ trong lối sống có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với sức khỏe của gan.

Theo Eat This, Not That, dưới đây là một số cách để hỗ trợ sức khỏe của gan:

Ăn thực phẩm giàu kali

Amy Myers, tiến sĩ Y khoa tại Trung tâm Khoa học Y tế LSU, cho biết : “Một số nghiên cứu phát hiện ra rằng, nồng độ kali thấp làm tăng rối loạn chuyển hóa, bao gồm gan nhiễm mỡ và bệnh tiểu đường loại 2. Lượng kali tối ưu là 4.700 mg mỗi ngày và rất nhiều người trong chúng ta không nạp đủ lượng kali trong chế độ ăn uống của họ. Bên cạnh đó, có rất nhiều lợi ích sức khỏe của kali, bao gồm giảm huyết áp và cholesterol, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và thúc đẩy chức năng gan tối ưu."

Uống cà phê và tập thể dục

Theo tiến sĩ Armand, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH), một số nghiên cứu cho thấy bệnh nhân NAFLD (bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu) uống cà phê (khoảng hai tách mỗi ngày) có thể giảm nguy cơ bị xơ hóa.

Có vẻ như tập thể dục nhịp điệu cũng dẫn đến giảm chất béo trong gan, và với cường độ mạnh cũng có thể giảm viêm nhiễm độc lập với giảm cân.

Hạn chế uống rượu bia

Hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn rượu có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe của gan.

Omar Mousa, thành viên của Hiệp hội Hoa Kỳ, cho biết: “Hầu như tất cả những người nghiện rượu nặng đều phát triển gan nhiễm mỡ, đây là giai đoạn sớm nhất của bệnh gan liên quan đến rượu. Hầu hết những người bị gan nhiễm mỡ không có triệu chứng, mặc dù họ có thể bị to gan hoặc khó chịu nhẹ ở phía trên bên phải của bụng. Đây là một bệnh có thể phòng ngừa và có thể hồi phục nếu được điều trị sớm. Phương pháp điều trị tốt nhất là kiên nhẫn để cai rượu."

Duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) khỏe mạnh

Thừa cân hoặc béo phì có liên quan chặt chẽ đến bệnh gan, vì vậy hãy cố gắng duy trì cân nặng hợp lý để hỗ trợ sức khỏe của gan.

Theo Johns Hopkins Medicine, những bệnh nhân bị cao huyết áp, có hàm lượng cholesterol cao, thừa cân hoặc béo phì và mắc bệnh tiểu đường hoặc kháng insulin có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn.

Các bác sĩ và nhà khoa học không hoàn toàn hiểu tại sao chất béo dư thừa lại gây ra những thay đổi này ở gan. Tuy nhiên, họ biết rằng bằng cách giảm cân, men gan có thể bình thường hóa và tình trạng viêm gan có thể cải thiện.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, giảm 10% trọng lượng của bạn sẽ khiến men gan tăng cải thiện, tương quan với việc giảm viêm gan do mỡ thừa, theo Eat This, Not That.

