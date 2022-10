Tiêu thụ quá nhiều vitamin C có nguy hiểm cho sức khỏe không?

(PLO)- Vitamin C nói chung là an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn.

Theo Healthline, vitamin C nói chung là an toàn cho hầu hết mọi người. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn nhận được nó từ thực phẩm chứ không phải từ chất bổ sung.

Những người dùng vitamin C ở dạng bổ sung có nguy cơ tiêu thụ quá nhiều và gặp các tác dụng phụ, trong đó phổ biến nhất là các vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên, những hậu quả nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như ứ sắt và sỏi thận, cũng có thể do uống quá nhiều vitamin C.

Do đó, bạn có thể dễ dàng ngăn ngừa những tác dụng phụ tiềm ẩn này bằng cách tránh bổ sung vitamin C liều cao. Trừ khi bạn bị thiếu hụt vitamin C, hiếm khi xảy ra ở những người khỏe mạnh, bạn có thể không cần dùng liều lượng lớn vitamin này.

Dưới đây là những tác dụng phụ khi tiêu thụ quá nhiều vitamin C.

Có thể gây ra các triệu chứng tiêu hóa

Tác dụng phụ phổ biến nhất của việc hấp thụ nhiều vitamin C là gây khó tiêu hóa.

Nói chung, những tác dụng phụ này không xảy ra do ăn thực phẩm có chứa vitamin C. Chúng chỉ xảy ra khi uống bổ sung vitamin C liều cao.

Tiêu thụ hơn 2.000 mg vitamin C mỗi ngày có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, bao gồm các triệu chứng như tiêu chảy và buồn nôn.

Có thể gây quá tải sắt

Vì vitamin C làm tăng khả năng hấp thụ sắt, nên việc tiêu thụ quá nhiều nó là một mối lo ngại đối với những người mắc các bệnh lý dẫn đến tích tụ sắt trong cơ thể.

Vitamin C có thể liên kết với sắt không phải heme, được tìm thấy trong thực phẩm thực vật. Khi vitamin C liên kết với sắt không heme, nó sẽ làm cho chất sắt này được cơ thể bạn hấp thụ dễ dàng hơn nhiều.

Một nghiên cứu được công bố trên PubMed cho thấy sự hấp thụ sắt của những người tham gia tăng 67% khi họ bổ sung 100 mg vitamin C trong bữa ăn.

Do đó, đối với những người có các tình trạng làm tăng nguy cơ tích tụ sắt trong cơ thể, chẳng hạn như bệnh huyết sắc tố, nên thận trọng với việc bổ sung vitamin C.

Có thể dẫn đến sỏi thận

Theo Healthline, cơ thể bạn bài tiết vitamin C dư thừa dưới dạng oxalat, một chất thải.

Oxalate thường thoát ra khỏi cơ thể bạn qua nước tiểu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, oxalat có thể liên kết với các khoáng chất và tạo thành các tinh thể có thể dẫn đến hình thành sỏi thận.

Theo PubMed, tiêu thụ nhiều vitamin C không chỉ liên quan đến lượng oxalat niệu nhiều hơn, mà còn liên quan đến sự phát triển của sỏi thận, đặc biệt nếu bạn tiêu thụ hơn 2.000 mg mỗi ngày.

NHẬT LINH