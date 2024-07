Bộ Công an bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai 10/07/2024 09:46

(PLO)- Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Nai được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Theo đó, chiều ngày 9- 7, được sự ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Mạnh Hùng (47 tuổi, quê quán Đồng Nai), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Nai giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng đồng chí Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CA.

Tại buổi công bố quyết định, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Lê Mạnh Hùng được nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh và đề nghị tiếp tục phát huy trách nhiệm, trình độ chuyên môn, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nội bộ trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, xúc động khi được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, hứa sẽ phát huy trách nhiệm nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở để tham mưu, đề xuất những chủ trương, kế hoạch công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

Như vậy hiện nay công an tỉnh Đồng Nai có 4 phó giám đốc gồm: Đại tá Trần Tiến Đạt, đại tá Trần Anh Sơn, đại tá Nguyễn Mạnh Toàn và thượng tá Lê Mạnh Hùng.