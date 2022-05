Bộ Công an: Cả nước có 3.419 xã được cấp biển số xe máy cho người dân

Theo quy định mới tại thông tư 15/2022 của Bộ Công an, từ 21-5, công an cấp xã sẽ tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Để công an xã được quyền đăng ký, cấp biển số xe máy, trong ba năm liền kề gần nhất, địa phương phải có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm.

Bộ Công an cho biết, tính đến nay, toàn quốc có 3.419 xã đủ điều kiện sẽ triển khai đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe theo quy định mới, lực lượng công an đã tập huấn cho hơn 13.000 cán bộ về nghiệp vụ, quy trình công tác; rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kĩ thuật, nguồn nhân lực.

Cùng đó, ngành công an cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho các đơn vị Công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập.

Với việc phân quyền cấp đăng ký biển số, Bộ Công an đang thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức trong đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện giao thông, được người dân ủng hộ, đánh giá cao.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên thông tư 15/2022 có hiệu lực, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng 21-5, cả nước có 274 xe ô tô hoàn thành việc đăng ký tại công an cấp huyện và 1.190 xe mô tô hoàn thành việc đăng ký tại công an cấp xã.

Thông tư 15/2022 của Bộ Công an với điểm mới quan trọng là mở rộng quyền và phân cấp việc đăng ký ô tô xuống đến Công an cấp huyện thay vì phòng CSGT Công an cấp tỉnh như lâu nay.

Cụ thể, Phòng CSGT đăng ký, cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài... có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi phòng CSGT đặt trụ sở.

Công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số ô tô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn mình.

Đặc biệt, Công an cấp xã sẽ tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.