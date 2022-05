Bộ Công an cần triệt phá thêm nhiều đường dây lừa đảo qua mạng

Trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 5-5 đăng tải bài viết “Bộ Công an đề nghị truy tố “trùm đa cấp” lôi kéo 10.000 người sập bẫy”. Bài viết thông tin về việc Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố “ông trùm đa cấp” Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm trong vụ án lôi kéo 10.000 nhà đầu tư sập bẫy, số tiền chiếm đoạt lên tới gần 500 tỉ đồng. Bài viết đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc.

. “Cần sớm đưa những đối tượng này ra tòa để xét xử và tuyên một bản án đủ sức răn đe. Biết bao nhiêu gia đình tan nát vì mang tiền đi đầu tư vào các sàn giao dịch ảo trên mạng” - bạn đọc An Pham.

. “Hiện còn rất nhiều trang web, sàn giao dịch, sàn đầu tư ảo trên mạng. Bộ Công an cần tiếp tục triệt phá thêm các đường dây lừa đảo này” - bạn đọc Kien Chan kỳ vọng.

Trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 5-5 có bài viết “Công an tỉnh yêu cầu xác minh thêm và kỷ luật phó công an phường đánh dân”, thông tin về một phó công an phường tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có hành vi tấn công người dân. Sự việc này cũng nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc.

. “Lợi dụng quyền lực được Nhà nước giao để đi xử lý vụ việc không đúng theo quy trình công tác của công an nhân dân là không thể chấp nhận được, cần xử lý nghiêm” - bạn đọc Phan Manh.

. “Yêu cầu xử nghiêm vị phó công an phường này, nếu xử lý nhẹ sẽ mất uy tín của ngành công an nói riêng và mất uy tín của cơ quan nhà nước nói chung” là ý kiến của bạn đọc Chat Hoang.