Bộ Công an: Gần 4 triệu người sử dụng CCCD gắn chip đi khám, chữa bệnh

(PLO)- Số liệu từ Bộ Công an cho thấy đã có gần 4 triệu người sử dụng CCCD gắn chip đi khám, chữa bệnh.

Ngày 25-10, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) họp, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm – Tổ trưởng tổ công tác.

Theo báo cáo, dự kiến trong tháng 10-2022, cơ quan chức năng sẽ ban hành thông tư kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Về dịch vụ công, các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh 21/25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử.

Trong đó, Bộ TN&MT hoàn thành tái cấu trúc quy trình dịch vụ công Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); hoàn thành xây dựng, kết nối, tích hợp, công bố, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục này trên Cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ GD&ĐT hoàn thiện hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến đối với dịch vụ công “Xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng năm 2022”. Đã có 616.522 thí sinh đăng ký nguyện vọng với trung bình 5,02 nguyện vọng trên mỗi thí sinh.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp, triển khai kế hoạch thực hiện mô hình điểm dịch vụ công tại các địa phương, gồm TP.HCM, Cần Thơ, qua đó đạt được nhiều kết quả.

Cũng trong tháng 10, cơ quan chức năng đã kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu về Giấy phép lái xe, Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện của Bộ Giao thông Vận tải. Tính đến ngày 21-10 đã kết nối chính thức với 12 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước; 3 doanh nghiệp viễn thông và 14 địa phương…

Việc ứng dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử được đẩy mạnh. Số lượng cơ sở đã sử dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh là 11.667/13.063 cơ sở (đạt tỷ lệ 89,3%), có 3.970.321 công dân sử dụng CCCD đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương để đẩy mạnh 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án và 29 dịch vụ công theo Quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Về dịch công Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ TN&MT cần đưa ra lộ trình cụ thể để nhân rộng trên toàn quốc và lộ trình kết nối Cơ sở dữ liệu về đất đai với Cơ sở dữ liệu dân cư để phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến về cư trú và các dịch vụ công khác.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị thành viên trong Tổ công tác thuộc Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về nhóm thông tin cơ bản về y tế được đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; thực hiện bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin ngành Y tế; triển khai thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin sức khỏe cá nhân trên ứng dụng VneID...

Khi nào người dân phải đổi lại CCCD gắn chip? (PLO)- Điều 23 Luật CCCD 2014 quy định những trường hợp cần phải đổi lại CCCD, đơn cử như khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi, CCCD bị hư hỏng, thay đổi thông tin cá nhân (họ, tên, chữ đệm), đặc điểm nhận dạng, giới tính, quê quán…

Tuyến Phan