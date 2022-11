Bộ Công an giải đáp về hành vi không nhường đường cho xe cứu thương

(PLO)- Công dân đặt câu hỏi tới Bộ Công an về việc không nhường đường cho xe cứu thương sẽ bị xử lý như thế nào, vi phạm với mức độ ra sao thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Công dân vừa có phản ánh tới Bộ Công an về tình trạng nhiều vụ việc tài xế ô tô không chịu nhường đường cho xe cứu thương, mặc cho xe cứu thương liên tục phát còi báo hiệu. Hành vi này gây bức xúc cho nhiều người.

Công dân đặt câu hỏi việc không nhường đường cho xe cứu thương sẽ bị xử lý như thế nào? Vi phạm với mức độ ra sao thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Công an cho biết, quyền ưu tiên của xe cứu thương được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Theo đó, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất cứ hướng nào.

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Vẫn theo Bộ Công an, căn cứ Điều 3, Điều 8, Điều 15 Nghị định 109/2009 và Điều 4 Thông tư liên tịch số 04/2012 của Bộ Công an và Bộ Công thương, xe cứu thương chỉ được hưởng quyền ưu tiên khi đảm bảo các yêu cầu sau: đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu (đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu), phải được lắp đặt và có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (còi, đèn ưu tiên) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với việc không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, Bộ Công an cho hay căn cứ quy định Điều 5 Nghị định 100/2019, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng.

Tuy nhiên, để xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện xe ô tô tải như trong trường hợp trên thì phải xác định được các yếu tố sau: xe cứu thương có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (xe cứu thương hoạt động hợp pháp), đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu, đang sử dụng tín hiệu ưu tiên (còi, đèn ưu tiên) và chứng minh được hành vi cố ý không nhường đường của người điều khiển phương tiện xe ô tô tải.

Còn về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này hay không, Bộ Công an cho rằng phải căn cứ vào nhiều tình tiết, yếu tố và phải là hành vi cố ý, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo kết quả điều tra xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát.

TUYẾN PHAN