Bộ Công an nói về hành vi dán, che mờ biển số để né phạt nguội

(PLO)- Công dân đặt vấn đề nếu không may bị người khác dán hoặc thay đổi biển số, dẫn tới trùng biển số xe khi phạt nguội, thì làm thế nào để không bị xử phạt oan.

Công dân vừa phản ánh đến Bộ Công an về tình trạng nhiều lái xe dùng sơn trắng, băng dính, kẹp giấy, bùn đất, khẩu trang y tế... để che một phần hoặc thay đổi thông tin trên biển số nhằm trốn tránh camera phạt nguội.

Theo Bộ Công an, hành vi vi phạm như trên sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 123/2021 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019) của Chính phủ.

Cụ thể, người lái ôtô các loại mà vi phạm lỗi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển, thì bị xử phạt 4-6 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn buộc phải khôi phục lại tính năng kỹ thuật của biển số theo đúng quy định pháp luật.

Nghị định trên cũng quy định mức phạt tiền 300.000-400.000 đồng đối với người điều khiển xe máy các loại mà gắn biển số không đúng quy định; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.

Công dân cũng đặt câu hỏi trường hợp che, dán thay đổi thông tin biển số xe để tránh phạt nguội (ví dụ F dán băng dính đen thành E; số 3, số 0 thành số 8 ...) mà vi phạm giao thông và bị phạt nguội, vô tình trùng biển số xe khác không vi phạm giao thông thì cơ quan công an có giải pháp gì để không xử oan?”

Bộ Công an khuyến cáo, khi nhận được thông báo vi phạm liên quan đến phương tiện do mình là chủ phương tiện, nhưng không phải xe của mình do các phương tiện khác cố tình làm thay đổi chữ, số của biển số; chủ phương tiện phản ánh trực tiếp đến cơ quan công an nơi gửi thông báo để tiến hành xác minh.

Cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ có trách nhiệm xác minh, làm rõ và trả lời. Việc xác minh được thực hiện đồng bộ trên dữ liệu thu được từ hệ thống camera quan sát, giám sát và nhận dạng biển số trên tuyến với độ chính xác cao, sẽ loại trừ được các phương tiện bị nhận dạng nhầm do hành vi che, dán biển số; đồng thời phân tích, làm rõ biển số phương tiện thực hiện hành vi che, dán biển số để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

