Bộ Công an nói về vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương 05/08/2024 17:46

(PLO)- Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, tách vụ án và kết luận điều tra đối với 1 bị can. Hiện 25 bị can còn lại đang bị điều tra 4 tội danh.