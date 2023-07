Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật 'Giữ trọn lời thề - Tây Nguyên xanh'

(PLO)- Bộ Công an phối hợp với VTV8 tổ chức chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề - Tây Nguyên xanh” qua đó tri ân sự anh dũng hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân.

Tối 27-7, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết TP Pleiku (Gia Lai), Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên VTV8 tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giữ trọn lời thề - Tây Nguyên xanh” nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên, lãnh đạo Công an 5 tỉnh Tây Nguyên và hàng ngàn người dân trên địa bàn Gia Lai.

Chương trình có nhiều hoạt cảnh giàu cảm xúc, phóng sự ghi nhận, tri ân sự anh dũng hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân trong những năm tháng kháng chiến giải phóng đất nước cũng như giữa thời bình.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy gian khổ, đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần to lớn để đất nước ta có được nền độc lập, tự do như ngày hôm nay.

Trong thời bình, máu của lực lượng công an nhân dân vẫn đổ, vẫn còn có những hi sinh vì bình yên cuộc sống nhân dân. Mới đây là vụ khủng bố xảy ra ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trong hoàn cảnh hiểm nguy, gian khó, người dân cả nước và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an là một điển hình cao đẹp và sâu sắc của thế trận lòng dân. Tất cả một lòng chung tay để Tây Nguyên thêm xanh.

Chương trình khép lại với những lời thề xúc động của chiến sĩ trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Tây Nguyên.

LÊ KIẾN