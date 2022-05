Bộ Công an: Triệt phá hàng loạt băng nhóm ‘càn quấy, gây bức xúc dư luận’

Ngày 24-5, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 5-2022 và triển khai nhiệm vụ công tác công an tháng 6-2022.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trong tháng 5-2022, lực lượng đã đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, nhiều đường dây phạm tội về hình sự, ma tuý xuyên quốc gia, nhất là hoạt động phạm tội lợi dụng dịch vụ bưu chính, hàng không quốc tế; tội phạm có tổ chức, băng nhóm càn quấy gây bức xúc dư luận; tội phạm mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn.

Cụ thể, công an toàn quốc điều tra, khám phá hơn 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.001 đối tượng; triệt phá 38 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 412 vụ, 2.131 đối tượng cờ bạc.

Cùng đó là phát hiện hơn 1.900 vụ, 3.043 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 50,25kg heroin, 150,88kg và 221.777 viên ma tuý tổng hợp, 21,52kg cần sa...

Về trật tự an toàn giao thông, CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, xe chở quá tải, quá khổ và phòng, chống đua xe trái phép.

Đáng chú ý, ngành công an đã hoàn thành 189 dịch vụ công đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Công an các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực triển khai, cung cấp ba tiện ích phục vụ người dân bao gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông mức độ 4; Cấp mã định danh điện tử cho công dân để thực hiện đăng ký thi trực tuyến; hoàn thành việc tổ chức tập huấn, tạo tài khoản sử dụng phần mềm nghiệp vụ đăng ký xe cho cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6-2022, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng cần đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch, các tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về hình sự, ma tuý.

Thứ trưởng cũng lưu ý việc triển khai cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên toàn quốc; tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm lợi dụng dịch bệnh và các chính sách phục hồi kinh tế - xã hội để đầu cơ, trục lợi; tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma tuý trên các tuyến trọng điểm…

Cùng với đó, phấn đấu hoàn thành cung cấp 227 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc trách nhiệm của lực lượng công an cung cấp; xây dựng kế hoạch số hóa hồ sơ, tài liệu của ngành công an phục vụ chuyển đổi số và hoàn thành số hóa, tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an...