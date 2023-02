Bộ trưởng GTVT nói về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm

Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáng nay, 9-2, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho rằng tiêu cực ở lĩnh vực đăng kiểm vừa qua cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến các vụ việc này là quá trình đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Sở GTVT các địa phương đã không đi cùng với giám sát, kiểm tra.

Vì vậy, một số tỉnh cho thành lập các trung tâm đăng kiểm vô tội vạ, vượt nhu cầu thị trường, dẫn đến việc một số đơn vị thu không đủ bù chi. Từ đó xảy ra tình trạng lôi kéo các phương tiện vận tải bằng thủ tục đăng kiểm dễ dãi, chấp nhận tiêu cực để du di, bỏ qua khiếm khuyết của phương tiện. Thậm chí còn có hành vi dung túng, thông đồng cùng các chủ phương tiện để cơi nới và kiểm định cho các phương tiện cơi nới thành, thùng hàng.

"Hiện Cục Đăng kiểm đã "chịu trận", nhận hết. Tuy nhiên vai trò, trách nhiệm của các địa phương rất lớn chỗ này" - ông Thắng nói.

Vì vậy, tới đây Bộ GTVT sẽ tăng cường kiểm tra, gắn trách nhiệm cụ thể của địa phương với hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn.

Ông Thắng cũng đề nghị UBND, Sở GTVT các tỉnh, thành phối hợp cùng Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm phân tích rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp để bị lỗ hổng thể chế.

Phát biểu trước đó, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng hạ tầng, con người và phương tiện là ba yếu tố đảm bảo an toàn giao thông. Vậy nên cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, cấp bằng lái xe, bố trí nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng đường bộ hàng năm nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Về phương tiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ GTVT tăng cường chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Sở GTVT các tỉnh trong thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động các trạm đăng kiểm trên địa bàn.

Ông Liêm cho rằng chỉ mình lực lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam khó có thể kiểm soát toàn bộ hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Do đó, cần gắn chặt hơn trách nhiệm của địa phương trong quản lý các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn.

Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 2-2 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết hiện nay công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can về các tội danh: nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán trao đổi công cụ, thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Có thể nói đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Qua điều tra cho thấy, một số lãnh đạo Phòng Kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm để bỏ qua lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt mã đăng kiểm hoặc thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải, phanh hay đèn…