Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ để lộ kế hoạch tấn công Houthis 25/03/2025 06:12

Ngày 24-3, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tiết lộ kế hoạch chiến tranh trong một nhóm trò chuyện (chat group), trong đó có một nhà báo, ngay trước khi Mỹ phát động các cuộc tấn công nhằm vào nhóm Houthis (Yemen), theo tờ The New York Times.

Trước đó, Tổng biên tập của tờ The Atlantic - ông Jeffrey Goldberg viết trong một bài báo đăng ngày 24-3 rằng ông đã vô tình được Cố vấn quốc gia Mỹ Michael Waltz thêm vào cuộc trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin thương mại Signal vào ngày 13-3.

Ông Goldberg cho biết nhóm này còn có Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio và ông có thể theo dõi cuộc trò chuyện giữa các thành viên cấp cao trong nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Trump trong 2 ngày trước cuộc không kích ở Yemen.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES



Theo nhà báo Goldberg, vào lúc 11 giờ 44 phút sáng 15-3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Hegseth đã đăng "chi tiết kế hoạch tác chiến các cuộc tấn công sắp tới vào Yemen, bao gồm thông tin về các mục tiêu, vũ khí mà Mỹ sẽ triển khai và trình tự tấn công".

“Thông tin đó nếu bị đối thủ của Mỹ đọc được, họ có thể dựa vào đó để gây hại cho quân đội và nhân viên tình báo Mỹ, đặc biệt là ở Trung Đông nói chung" - ông Goldberg viết.

Tuy nhiên, ông Goldberg không công bố chi tiết về kế hoạch chiến tranh trong bài viết của mình.

Ông Goldberg cũng cho biết ông Hegseth đã nhắn rằng "những vụ nổ đầu tiên ở Yemen sẽ được cảm nhận sau 2 tiếng nữa, vào lúc 1 giờ 45 phút chiều”, do đó ông “đã đợi trong xe của mình tại bãi đậu xe của một siêu thị”.

Tổng thống Trump đã phát động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthis của Yemen vào ngày 15-3 để đáp trả việc nhóm này tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ, trong đó có tàu chiến Mỹ.

Mỹ đã không kích vào nhiều địa điểm trên khắp Yemen, nhắm vào giới lãnh đạo và các cơ sở quân sự của Houthis. Vào khoảng 1 giờ 55 phút chiều 15-3, các cuộc không kích đầu tiên đã đánh trúng các tòa nhà ở các khu dân cư trong và xung quanh thủ đô Sana, vốn được biết đến là thành trì của lực lượng lãnh đạo Houthis, theo Lầu Năm Góc.

Theo The New York Times, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bảo mật đối với tình báo an ninh quốc gia của Mỹ bởi không chỉ nhà báo vô tình bị đưa vào nhóm, mà cuộc trò chuyện cũng diễn ra bên ngoài các kênh chính phủ an toàn thường được sử dụng cho kế hoạch chiến tranh bí mật và chứa thông tin vô cùng nhạy cảm.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông không biết thông tin về vụ việc và không phải là người hâm mộ của The Atlantic.

Sau đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành và ông Trump đã được báo cáo về vụ việc.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes đã xác nhận thông tin mà ông Goldberg đăng trên The Atlantic là đúng sự thật và cơ quan này đang xem xét cách tại sao một số người ngoài lại được thêm vào nhóm.

“Chuỗi tin nhắn này là minh chứng cho sự phối hợp chính sách sâu sắc và chu đáo giữa các quan chức cấp cao. Sự thành công liên tục của chiến dịch Houthis chứng minh rằng không có mối đe dọa nào đối với quân đội hoặc an ninh quốc gia” - ông Hughes khẳng định.