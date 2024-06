Bộ Xây dựng có giải pháp về an toàn cháy tại chung cư mini, nhưng là tạm thời 15/06/2024 06:46

(PLO)- Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn một số giải pháp cơ bản về an toàn cháy tại chung cư mini, tuy nhiên đây chỉ là các giải pháp bổ sung nhằm khắc phục các công trình chưa tuân thủ tiêu chuẩn.

Tại họp báo quý 2-2024 của Bộ Xây dựng, tổ chức chiều 14-6, ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cho biết, khái niệm "chung cư mini" không được quy định trong các văn bản pháp luật cũng như văn bản kỹ thuật.

Các công trình nhà ở được xây dựng trên đất ở khi lập hồ sơ thiết phải tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng.

Theo ông Vũ Ngọc Anh, sau vụ cháy công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, các cơ quan quản lý nhà nước đã rà soát đối với các công trình thuộc loại hình này và xác định rất nhiều công trình được xây dựng chưa tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết trên địa bàn Hà Nội, TP. HCM có nhiều công trình nhà ở cao tầng, nhiều căn hộ xây dựng chưa tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn. Ảnh: Minh Trúc

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an, Cảnh sát PCCC Hà Nội, Cảnh sát PCCC TP. HCM căn cứ tình hình thực tiễn để biên soạn tài liệu tham khảo Hướng dẫn nâng cao an toàn cháy đối với công trình hiện hữu.

Nội dung tài liệu có nêu và hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật trên cơ sở các nguyên tắc an toàn cháy cơ bản để giải quyết bổ sung một số giải pháp nhằm đảm bảo hơn về an toàn cháy cho người và các công trình hiện hữu chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn cháy như: Đường thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, báo cháy.

Theo đó, chủ các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ hiện hữu, căn cứ tình hình thực tiễn có thể sử dụng tài liệu này để cải tạo, bổ sung các giải pháp kỹ thuật về an toàn cháy để đảm bảo an toàn.

“Tuy nhiên đây chỉ là các giải pháp bổ sung nhằm khắc phục các điều kiện về an toàn cháy chưa tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Do vậy không thể đảm bảo an toàn cháy như các công trình xây mới, đã tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường lưu ý.