Bộ Y tế: Khẩn trương tìm nguyên nhân vụ nghi ngộ độc cơm gà ở Nha Trang

(PLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ 222 người nhập viện nghi ngộ độc cơm gà ở Nha Trang.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết ngày 14-3, đã nhận được thông tin về vụ nghi ngộ độc cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh trên đường Bà Triệu, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), làm nhiều người bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt, phải nhập viện điều trị.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 476/ATTP-NĐTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngay các cơ sở y tế trên địa bàn tích cực điều trị cho bệnh nhân, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

Quán Trâm Anh đã đóng cửa sau khi 222 người nhập viện nghi ngộ độc cơm gà tại quán này. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cục An toàn thực phẩm đề nghị tạm thời đình chỉ cơ sở nghi gây ngộ độc thực phẩm; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm, điều tra xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Khánh Hoà tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm. Việc này nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm. Khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ.

Như PLO đã đưa tin, đã có 222 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc cơm gà tại quán Trâm Anh trên đường Bà Triệu, TP Nha Trang.

Tính đến hết ngày 14-3, vẫn còn 155 ca đang phải theo dõi, điều trị trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc do ăn cơm, phở gà tại quán Trâm Anh. Phần lớn bệnh nhân đang điều trị có dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Thanh Thanh