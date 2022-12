Bức tường xây trước nhà dân để giải quyết tranh chấp đã được tháo dỡ sau phản ánh của Pháp Luật TP.HCM

Sáng 22-12, lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận cơ quan chức năng huyện sẽ tiến hành tháo dỡ bức tường trước nhà dân (bà Lê Thị Lệ Hoa, ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông).

Theo đó, đúng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Đắk Mil, trong đó có cả công an cùng có mặt ở hiện trường.

Cơ quan thực thi công vụ tiến hành cắt lưới B40. Sau đó, những người có mặt ở hiện trường dùng xe công nông phá dỡ toàn bộ bờ tường xây bằng gạch (dài khoảng 20m). Công việc phá dỡ này chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Lệ Hoa không giấu được niềm vui khi được phá dỡ bờ tường này. “Gia đình chúng tôi cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM rất nhiều. Nhờ cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh kịp thời, quyết liệt và đi đến tận cùng của vụ việc nên chính quyền địa phương mới có động thái tháo dỡ tường rào chắn trước nhà tôi. Gia đình chúng tôi cảm ơn quý báo rất nhiều” – bà Lê Thị Lệ Hoa cho hay.

Lãnh đạo Huyện ủy Đắk Mil cho biết huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc. “Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết đầu tiên, Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện báo cáo vụ việc. Đồng thời thực hiện biện pháp phá dỡ bức tường chắn trước nhà dân ở khu vực quảng trường huyện” – lãnh đạo Huyện ủy Đắk Mil nói.

Như PLO đã đưa tin, năm 2019, UBND huyện Đắk Mil thu hồi khoảng 3,7ha đất, trong đó có có hơn 1.100m2 đất của gia đình ông Phạm Văn C (ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) để làm Dự án Quảng trường huyện Đắk Mil. Cơ quan chức năng đã đã bồi thường, hỗ trợ hơn 900 triệu đồng và hỗ trợ đất tái định cư tại tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Mil cho ông C.

Sau khi dự án hoàn thành có dôi dư 58,1 m2 (mặt tiền kéo dài khoảng 50m, sâu từ 0,5 đến hơn 1m). Trong đó, có khoảng hơn 20 m2 nằm liền kề với nhà bà Hoa (vị trí đã bị xây dựng tường rào). Sau đó, ông C có đơn kiến nghị chính quyền giao lại phần đất này cho ông, nhưng không được UBND huyện Đắk Mil đồng ý.

Tuy nhiên, sau đó chính quyền địa phương vẫn thực hiện xây một bờ tường gạch chắn trước dãy ki-ốt của công dân. Cụ thể, đầu năm 2021, sau khi dự án Quảng trường huyện Đắk Mil hoàn thành, UBND huyện Đắk Mil cho xây dựng một hàng rào dài khoảng hơn 20m chắn lối đi lại của gia đình bà Hoa hướng ra quảng trường.

Bà Hoa cho biết gia đình bà xây dựng năm ki-ốt để cho thuê, hướng mặt tiền ra quảng trường và đều có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, chính quyền lại cho xây dựng tường cao bịt lại cản trở việc kinh doanh của gia đình. Bà đã làm đơn khiếu nại các cấp nhưng đến ngày 26-11 (thời điểm báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải) vẫn chưa được giải quyết. Việc ngăn lối đi lại không chỉ gây bức xúc, mà còn làm thiệt hại quyền lợi cho gia đình bà.

Ông Ngô Chí Kiên, Phó giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil, cho biết ban quản lý đã xây dựng hàng rào trước nhà bà Hoa. Lý giải về nguyên nhân làm việc này theo ông Kiên là để giải quyết tranh chấp với hộ dân khác.

Người chỉ đạo xây bờ tường đã bị bắt trong vụ án khác

UBND huyện Đắk Mil xác nhận Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện (ông Đặng Thái Sơn-PV) chỉ đạo xây dựng bức tường tạm thời tiếp giáp với dãy nhà của gia đình bà Lê Thị Lệ Hoa. Mục đích là để tránh các hộ xảy ra tranh chấp.

Ông Đặng Thái Sơn đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong một vụ việc khác. Do vậy, chúng tôi không thể phỏng vấn ông Sơn để tìm hiểu thêm lý do chỉ đạo xây bức tường nói trên.