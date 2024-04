Buộc tháo dỡ hai căn nhà nuôi yến trong Khu du lịch ở Long An 16/04/2024 18:22

(PLO)- Hai công trình nuôi chim yến xây dựng không đúng quy hoạch trong Khu du lịch Làng nổi Tân Lập bị UBND tỉnh Long An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc tháo dỡ.

Ngày 16-4, thông tin từ Sở Xây dựng Long An cho biết UBND tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười (trụ sở ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) số tiền 110 triệu đồng.

Công ty Du lịch Tháp Mười cũng bị buộc tháo dỡ hai công trình xây dựng không đúng quy hoạch. Sở sẽ tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan xử lý hai công trình nuôi chim yến xây dựng không đúng quy hoạch tại đây.

Chưa tháo dỡ công trình vi phạm

Trước đó qua kiểm tra, ngành chức năng tỉnh Long An xác định Công ty Du lịch Tháp Mười đã xây dựng hai công trình nhà yến không đúng quy hoạch được duyệt. Nhà yến thứ nhất có diện tích 720m2 (4 tầng), nhà yến thứ hai có diện tích 1.440m2 (4 tầng) được xây dựng trên loại đất khu vui chơi, giải trí công cộng tọa lạc tại xã Tân Lập.

Công trình nhà yến đã xây dựng hoàn thành. Ảnh: LL

Việc xây dựng này không phù hợp quy hoạch xây dựng được UBND tỉnh Long An phê duyệt trước đó. Vị trí xây dựng theo quy hoạch được duyệt là khu đón tiếp và làng nghề thuộc Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập - Mộc Hóa.

Công ty Du lịch Tháp Mười đã nộp tiền phạt sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, việc tháo dỡ công trình vi phạm chưa được thực hiện do doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục để điều chỉnh quy hoạch xây dựng cho phù hợp.

Sau khi xem xét, ngành chức năng tỉnh Long An cho rằng không đủ điều kiện để thay đổi quy hoạch đã được duyệt trước đó. Do đó, sở sẽ tiếp tục kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, sở sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế.

Công trình nhà yến còn lại trong Khu du lịch Làng nổi Tân Lập vẫn chưa được xây dựng xong. Ảnh: LL

Theo đơn vị chủ đầu tư khu du lịch Làng nổi Tân Lập, nhà yến này trước đây do một cá nhân xây để thử loại vật liệu xây dựng mới (tường, sàn cách âm không nung) kết hợp với nuôi thử chim yến. Sau đó do thất bại, không dẫn dụ được chim yến về nên bàn giao lại cho Khu du lịch Làng nổi Tân Lập quản lý.

Hiện nay công ty đang có kế hoạch điều chỉnh quy hoạch theo hướng chuyển đổi công năng 2 khu nhà yến sang làm dịch vụ lưu trú.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động hiện nay của Khu du lịch Làng Nổi Tân Lập đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân khách quan là do tình hình khó khăn chung của ngành du lịch. Khó khăn kế tiếp là giao thông kết nối không tốt. Hiện nay quốc lộ 62 quá chật hẹp, mật độ xe cộ lại đông di chuyển rất khó khăn chậm chạp. Một số chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp cũng bị thay đổi.

Theo chính sách kêu gọi đầu tư, doanh nghiệp đã đầu tư vào Khu du lịch rất nhiều tiền nhưng bị lỗ triền miên liên tục. Doanh nghiệp cho biết nếu không nhận được chính sách ưu đãi đầu tư như cam kết ban đầu của tỉnh thì sẽ xin đóng cửa, ngưng hoạt động.