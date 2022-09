BV Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương nhận giải thưởng quốc tế về chăm sóc bà mẹ mang thai an toàn

Theo đó, BV Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đã xuất sắc vượt lên 267 dự án được đề cử đến từ 12 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để mang về giải thưởng xuất sắc này. Giải được trao cho dự án “Tạo ra sự sáng tạo để tiếp cận và chăm sóc bà mẹ mang thai an toàn trong giai đoạn phong tỏa vì đại dịch COVID-19”.

Giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực cống hiến của BV Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương và Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ trong việc tạo ra những bước tiến đột phá nhằm phục vụ tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng và sự an toàn của người bệnh.

Với giải thưởng HMA, dự án của BV Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đã được ban giám khảo đánh giá cao bởi tính hiệu quả, thiết thực và đặc biệt là ý nghĩa nhân văn trong việc chăm sóc và bảo vệ bà mẹ mang thai một cách khỏe mạnh và an toàn khi dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều địa phương bị phong tỏa, đặc biệt là ở Bình Dương vào năm 2021. Trong giai đoạn này, tất cả nguồn lực y tế đều tập trung vào điều trị bệnh nhân bị COVID-19. Trong khi đó, những bệnh nhân không nhiễm COVID-19 rất khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở y tế để được điều trị an toàn, đặc biệt là các bà mẹ mang thai chuẩn bị đón con yêu chào đời.

Từ tháng 7-2021, BV Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đã chủ động chuyển đổi công năng từ bệnh viện đa khoa thành 80% sản khoa để chăm sóc và điều trị bà mẹ mang thai an toàn. BV đã nhanh chóng xây dựng và chuẩn hóa quy trình tầm soát COVID-19 cho mọi sản phụ, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, vận chuyển và đón bé an toàn trong bối cảnh tỉnh Bình Dương và khu vực lân cận bị phong tỏa nghiêm ngặt. Ngoài ra, bệnh viện còn tạo ra một môi trường chăm sóc thân thiện, giải tỏa áp lực cho bà mẹ mang thai, giúp họ giữ vững niềm tin đón con chào đời an toàn trong dịch bệnh.