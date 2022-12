Cà Mau: Mỗi ngày có 30 người say rượu lái xe bị phạt

(PLO)- Tiền phạt vi phạm giao thông trong 11 tháng qua ở tỉnh Cà Mau là hơn 90 tỉ đồng.

Ngày 8-12, tại Kỳ họp thứ VIII, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh 11 tháng qua.

Trong năm qua, tai nạn giao thông toàn tỉnh đã giảm, từ 50 vụ ở cùng kỳ năm ngoái nay chỉ có 41 vụ tai nạn giao thông. Số người chết 13 người, giảm 1 người so năm ngoái. Số người bị thương cũng giảm (38 người, giảm 1 người so năm ngoái).

Trong khi số liệu từ Ban an toàn giao thông quốc gia, 11 tháng qua, cả nước xảy ra 10.323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.800 người. Tức về số vụ tai nạn, Cà Mau chỉ chiếm 0,39% so cả nước, số người chết chiếm 0,22% so số chung cả nước cùng thời điểm 11 tháng năm 2022.

Cà Mau trong 11 tháng qua phát hiện xử phạt 46.800 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, với số tiền đã xử phạt hơn 90 tỉ đồng. Trong đó có 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tính bình quân, mỗi ngày Cà Mau phát hiện, xử phạt 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Trong 3 năm qua, Cà Mau xử phạt rất nghiêm người vi phạm an toàn giao thông, nói không với việc lợi dụng quan hệ lớn để xin bỏ lỗi vi phạm.

Trần Vũ