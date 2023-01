Cá nhân thu nhập 'khủng' từ Google, Apple... lên tới 928 tỉ đồng/năm

(PLO)- Với vẻ đẹp thơ mộng được bao bọc bởi núi non trùng điệp, hồ Ba Bể (Bắc Kạn) thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan, thưởng ngoạn.

07/01/2023 16:09

(PLO)- Ngành Công thương sẽ tham mưu, đưa ra chính sách mới để tiến tới hàng hóa không chỉ made in Vietnam mà by in Vietnam.